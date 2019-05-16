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Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Проверка показала, что на финальное зрительское голосование было оказано «внешнее воздействие».

Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Алсу/globallookpress.com

Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети» после специальной проверки. Первая часть расследования показала, что на голосование в финале детского конкурса было оказано «внешнее воздействие». Об этом говорится в специальном заявлении руководства «первой кнопки».

Алсу с дочерью/instagram.com/alsou_a/

Отметим, что финальный отчет о шестом сезоне шоу «Голос. Дети» будет готов только к концу мая. Тогда будут сделаны окончательные выводы специалистами компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

В пресс-службе Первого канала отметили, что проект призван дарить только позитивный опыт каждому участнику. «Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи «Голоса». А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными», — заявили на Первом канале.

Напомним, что победу на проекте одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. За нее отдали свои голоса больше половины среди тех, кто участвовал в голосовании. На втором месте расположился представитель Казахстана Ержан Максим. Именно его многие зрители и требовали признать победителем шоу. Недавно стало известно, что юноша поступил в музыкальную академию композитора Игоря Крутого, где начнет свое обучение с сентября.

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АлсуДочь АлсуМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"Скандал на шоу "Голос.Дети"
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Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети»
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