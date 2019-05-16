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Иосиф Пригожин считает, что накрученные голоса за дочь Алсу не противоречат правилам шоу «Голос. Дети»

Продюсер заявил, что после проверки не было выявлено кибератак, а СМС можно отправлять сколько угодно.

Иосиф Пригожин считает, что накрученные голоса за дочь Алсу не противоречат правилам шоу «Голос. Дети»
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress

Скандал вокруг шоу «Голос. Дети» принял новые обороты. Компания Group-IB опубликовала результаты первой проверки голосования на передаче. По мнению специалистов, кибератак не было обнаружено. Однако за дочь Алсу Микеллу Абрамову, которая выступала под 7 номером, обнаружили массированную атаку фейковых СМС.

После проверки Первый канал решил отменить результаты финала. Победителя определят в спецвыпуске программы «Голос. Дети», который пройдёт 24 мая.

Иосиф Пригожин заявил, что не считает большое количество СМС за Микеллу Абрамову незаконным действием. По мнению продюсера, каждый может проголосовать за понравившегося участника столько, сколько посчитает нужным. Пригожин считает, что данные проверки не противоречат правилам конкурса.

«Это разве незаконно? СМС — платные, правильно? Значит, кто-то за это заплатил, за деньги хоть миллиард СМС отправь, это, думаю, не запрещено правилами», — рассказал Иосиф Пригожин порталу РИА Новости.

Пригожин уверен, что Микелла Абрамова стала жертвой нечестной игры и ни в чём не виновата. Он подчеркнул, что на детей знаменитостей оказывается серьёзное давление, с которым трудно справиться. По этой же причине сын Валерии бросил занятия музыкой. По мнению продюсера, во время фортепианного конкурса «Щелкунчик» ему не дали победить только потому, что он сын известной певицы.

Напомним, 11-летняя Микелла Абрамова заняла первое место в шестом сезоне программы «Голос. Дети», собрав 56,5% голосов. Юной певице вручили миллион рублей и контракт с лейблом на запись песни.

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Иосиф Пригожин считает, что накрученные голоса за дочь Алсу не противоречат правилам шоу «Голос. Дети»
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