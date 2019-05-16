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Наталья Штурм выразила уважение Первому каналу после аннулирования результатов шоу «Голос. Дети»

Певица считает, что в мае состоялся «второй День Победы».

Наталья Штурм выразила уважение Первому каналу после аннулирования результатов шоу «Голос. Дети»
Наталья Штурм/globallookpress.com

Певица Наталья Штурм в Instagram выразила свое уважение Первому каналу, который аннулировал результаты проекта «Голос. Дети». По ее словам, эта новость растрогала ее до слез.

«И не для того, чтобы обидеть одну хорошую девочку. Для того, чтобы хотя бы наши маленькие росли в здоровой атмосфере справедливости! Со вторым Днём Победы в этом месяце май! Поздравляю всех неравнодушных, душевных слушателей, зрителей и браво Первому каналу, уважуха реально», — заявила исполнительница.

Отметим, что победу в шестом сезоне «Голос. Дети» одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. В обществе поднялась волна негодования. Многие отмечали, что первое место было необходимо отдать Ержану Максиму из Казахстана. Первый канал провел свое расследование, которое подтвердило, что за девочку был вброс голосов.

В итоге Первый канал принял беспрецедентное решение и аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети». Специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за девочку был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС.

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Тэги:

АлсуМикелла АбрамоваНаталья ШтурмПрограмма "Голос. Дети"
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Наталья Штурм выразила уважение Первому каналу после аннулирования результатов шоу «Голос. Дети»
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