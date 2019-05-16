Представители Алсу сбрасывают трубку после объявления новостей об аннулировании результатов «Голос. Дети»

Представители певицы Алсу Сергей Фадеев и Нина Пономарева демонстративно сбрасывают трубку и не отвечают на звонки журналистов после новостей о том, что результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети» аннулированы Первым каналом.

Отметим, что специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за Микеллу Абрамову был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из российских регионов. Всего поступило более тридцати тысяч голосов за Микеллу Абрамову.

Руководители Первого канала вскоре отменили результаты шестого сезона, отметив, что новый финал состоится 24 мая. В нем, как отмечается, примут участие все финалисты. Пока не ясно увидят ли зрители на сцене снова Микеллу Абрамову.

Девочка одержала неожиданную победу на проекте, набрав более половины голосов. Этот результат многие посчитали несправедливым. Как отмечали многие зрители шоу, а также звезды шоу-бизнеса победы заслуживал представитель Казахстана Ержан Максим. Он в итоге набрал вдвое меньше голосов, но после финала заявил, что результат программы справедлив. Кстати, молодой человек с сентября начнет обучение в музыкальной академии композитора Игоря Крутого. Тот на днях бы в Казахстане и в российском посольстве у него состоялась встреча с мальчиком. Подросток не смог отказаться от заманчивого и крайне перспективного сотрудничества.