НОВОСТИ

Представители Алсу сбрасывают трубку после объявления новостей об аннулировании результатов «Голос. Дети»

Сергей Фадеев и Нина Пономарева не хотят общаться с журналистами.

Представители Алсу сбрасывают трубку после объявления новостей об аннулировании результатов «Голос. Дети»
Алсу/globallookpress.com

Представители певицы Алсу Сергей Фадеев и Нина Пономарева демонстративно сбрасывают трубку и не отвечают на звонки журналистов после новостей о том, что результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети» аннулированы Первым каналом.

Алсу с дочкой/instagram.com/alsou_a/

Отметим, что специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за Микеллу Абрамову был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из российских регионов. Всего поступило более тридцати тысяч голосов за Микеллу Абрамову.

Руководители Первого канала вскоре отменили результаты шестого сезона, отметив, что новый финал состоится 24 мая. В нем, как отмечается, примут участие все финалисты. Пока не ясно увидят ли зрители на сцене снова Микеллу Абрамову.

Девочка одержала неожиданную победу на проекте, набрав более половины голосов. Этот результат многие посчитали несправедливым. Как отмечали многие зрители шоу, а также звезды шоу-бизнеса победы заслуживал представитель Казахстана Ержан Максим. Он в итоге набрал вдвое меньше голосов, но после финала заявил, что результат программы справедлив. Кстати, молодой человек с сентября начнет обучение в музыкальной академии композитора Игоря Крутого. Тот на днях бы в Казахстане и в российском посольстве у него состоялась встреча с мальчиком. Подросток не смог отказаться от заманчивого и крайне перспективного сотрудничества.

Вам может быть интересно:

Алексей Чумаков о проверке финала «Голос. Дети»: «Накрутку могли заказать враги семьи Алсу» Садальский считает, что результаты шоу «Голос. Дети» следовало аннулировать сразу Алексей Чумаков выступил за поиск виновников накрутки голосов в финале «Голос. Дети»

Тэги:

АлсуДочь АлсуМикелла АбрамоваПервый каналПрограмма "Голос. Дети"Финал шоу «Голос.Дети»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Представители Алсу сбрасывают трубку после объявления новостей об аннулировании результатов «Голос. Дети»
Интересно?
Поделись с друзьями: