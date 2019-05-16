«Это большой урок всем нам»: Глюкоза считает, что участники «Голос. Дети» стали пешками в игре взрослых

Певица Глюкоза на своей странице в Instagram высказалась по поводу отмены результатов шоу «Голос. Дети». По словам исполнительницы, главное, чтобы эта история всех правильно настроила.

Глюкоза выразила слова поддержки Микелле Абрамовой, которая не ожидала, что успех обойдется ее родителям такой дорогой ценой. Ценой доверия, когда ты вмиг становишься изгоем и ненавидим всей страной. Исполнительница считает, что Абрамова талантлива. Главное сейчас — не мешать эти стремления с амбициями ее родителей.

«Была ли нечестная игра или всё это чудовищный водоворот обстоятельств, конечно, стоит разобраться. Отеческие ли чрезмерная любовь, влияние, амбиции; медийный ли ресурс мамы… Всем родителям должны быть в корне понятны эти причины. Кто никогда не помогал своему ребёнку? Мы безмерно любим детей и их неудачи считаем своими! А это неправильно. Важно поддерживать своих детей, давать образование и всё для того, чтобы они могли проявить себя», — сказала Глюкоза.

Исполнительница считает, что дети должны ошибаться, должны уметь проигрывать, но вставать, чтобы победить. «Это большой урок всем нам. Родителям в первую очередь», — добавила звезда. Глюкоза также поддержала всех ребят-конкурсантов. Она считает, они стали пешками в руках взрослых. Певица выразила мнение, что самое важное — это народная любовь и творческая реализация. Наталья Ионова желает это всем участникам и Микелле Абрамовой в том числе. Сейчас, как надеется певица, нельзя сломать дух девочки, а сильнейший в шоу должен победить 24 мая.

Первый канал принял беспрецедентное решение и аннулировал результаты шестого сезона шоу «Голос. Дети», где победила Микелла Абрамова. Специалисты компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за девочку был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из российских регионов. Таким способом поступило более тридцати тысяч голосов за Микеллу Абрамову.