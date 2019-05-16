Беспрецедентное решение: спецвыпуск «Голос. Дети» пройдет 24 мая с участием всех финалистов

Первый канал принял беспрецедентное решение. 24 мая пройдет специальный выпуск проекта «Голос. Дети», который будет показан в прямом эфире. В нем, как отмечается, примут участие все финалисты, сообщает пресс-служба Первого канала.

При этом не уточняется будет ли участвовать в новом финале дочь Алсу Микелла Абрамова. Также отмечается, что в будущем руководители «первой кнопки» примут меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся впредь не повторилось. В том числе «Первый канал» обратится за помощью по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона «Голоса».

Отметим, что специалисты иностранной компании Group-IB подтвердили после первой части проверки, что за Микеллу Абрамову был вброс голосов – массированная автоматизированная атака с помощью СМС. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из регионов. Всего из этого региона поступило более тридцати тысяч голосов за дочку Алсу.

Микелла стала неожиданным победителем шестого сезона шоу «Голос. Дети». Девочка набрала свыше половины голосов по итогам зрительского голосования. На втором месте расположился представитель Казахстана Ержан Максим. За него отдали свои голоса вдвое меньше зрителей. В обществе после финала поднялась волна негодования. Многие посчитали, что юная певица одержала незаслуженную победу.

Даже многие звезды шоу-бизнеса отметили, что результаты проекта несправедливы. Они потребовали провести тщательнейшее расследование. Первый канал и сам отмечал, что результаты голосовании аномальны. Ранее никогда ни один из участников не побеждал с таким огромным отрывом от преследователей.