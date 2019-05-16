Эксперты подтвердили накрутку голосов за дочь Алсу в финале «Голос. Дети»

Эксперты компании Group-IB обнаружили накрутку голосов за дочь Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети». Кроме того, выявлено использование ботов в пользу участника с номером, под которым она выступала.

Специалисты изучили инфраструктуру, использованную для технического сопровождения онлайн-голосования, а также голосование звонком по телефону. Кроме того, был изучен СМС-трафик. Как отметили в компании, данные позволили выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети».

В накрутке было задействовано около трехсот телефонных номеров. Все они одного оператора и у них один тариф. Всего было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Также специалисты выявили ботов, которые находились в одном из регионов. Всего из этого региона поступило более тридцати тысяч голосов. В компании подчеркивают, что результаты проверки не окончательные. Итоги будут подведены к концу месяца, сообщают в компании Group-IB.

Отметим, что победу в шоу «Голос. Дети» одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. За девочку проголосовали более половины всех, кто участвовал в голосовании. Между тем после финала шоу в обществе поднялась волна негодования. Многие посчитали, что девочка одержала незаслуженную победу. Первое место прочили представителю Казахстана Ержану Максиму. Первый канал привлек к расследованию специалистов-партнеров Интерпола.

Добавим, что сама Алсу еще ни разу после финала шоу не давала комментариев в прессе. Исполнительница ограничила возможность комментировать ее посты в социальных сетях.

Затем появилась информация о том, якобы Ян Абрамов, отец девочки, попросил не публиковать результаты расследования. Впрочем, позже представители семьи Алсу заявили, что эта информация не соответствует действительности.