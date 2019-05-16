46-летняя модель Ева Херцигова обнажила грудь на Каннском фестивале

Как известно, Каннский кинофестиваль – это не только премьеры фильмов и определение лучшей картины, но и множество светских мероприятий. На одно из таких, устроенное модным домом Dior, пришла и 46-летняя чешская модель Ева Херцигова и оказалась в самом центре внимания. Все благодаря ее откровенному наряду. На звезде мировых подиумов было черное прозрачное платье, а вот бюстгальтера под ним не было.

Наряд Евы, как отмечает кр.ru, – это пышная юбка и черный топ, под которым отчетливо просматривалась грудь модели. Платье оказалось настолько откровенным, что в обычной жизни его справедливо назвали бы неприличным. Но мир моды видел и не такое, так что особого ажиотажа на приеме не наблюдалось.

Напомним, официальная торжественная церемония открытия кинофестиваля состоялась накануне, где знаменитые актрисы смогли похвастаться своими роскошными нарядами.