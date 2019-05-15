Шикарные и умопомрачительные: звезды прошлись по красной ковровой дорожке на Каннском кинофестивале

Во Франции открылся 72-й Каннский кинофестиваль – одно из главных культурных событий Европы, которое традиционно собирает самых известных и знаменитых актеров и актрис Старого Света. Впрочем, и их заокеанские коллеги стараются, по возможности, приезжать в курортный французский городок.

Этот год исключением не стал. 58-летняя Джулианна Мур – одна из постоянных гостей конкурса в этом году поразила всех ярким изумрудным платьем с открытыми плечами. Поклонники обратили внимание не только на наряд звезды, но и на внешний вид актрисы в целом – Мур настолько хорошо выглядит, что никогда не скажешь, что ей уже почти 60.

Не меньше внимание публики и фотографов было приковано и к Еве Лонгории, ставшей в июне прошлого года мамой очаровательного сына Энрике. 44-летняя голливудская звезда вышла на красную дорожку в очень и очень открытом облегающем платье светлого розового оттенка.

А вот Селена Гомес выбрала для дефиле не очень обычный наряд. Перед публикой она предстала в белоснежном наряде, состоящем из топа и длинной юбки. На шее актрисы можно было увидеть бриллиантовое колье.

Соригинальничала в этом году и другая знаменитость – Тильда Суинтон, на которой был то ли костюм инопланетянки, то ли средневекового рыцаря.

Зато Эн Фэннинг – сама романтичность и нежность. В Каннах она снова продемонстрировала умение преподносить себя в таком образе. На Эн было струящееся в пол шелковое платье, украшенное на поясе большим цветком.

Небольшую нотку экзотики в звездное дефиле внесли бразильские супермодели Изабель Гулар и Алессандра Амбросио, которые на кинофестивале представляли спонсора кинофорума – известную косметическую фирму. 34-летняя Изабель продемонстрировала шикарную фигуру в бордовом платье Etro, 38-летняя Алессандра блистала в белом наряде от Ralph & Russo.

Актер Хавьер Бардем в этом году на открытие приехал со своей коллегой Шарлоттой Генсбур, а не с супругой – Пенелопой Круз.