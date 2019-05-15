Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram. Конечно же, звезда исполнила фирменный шпагат на пляже, в беседке и даже в тренировочном зале. Волочкова готова «измерять шпагатом» райский остров. Балерина спросила у подписчиков своего аккаунта в соцсети, какая, по их мнению, длина у её ног, но комментарии при этом не открыла.

В итоге Анастасия сама же ответила на собственный вопрос. Длина её шпагата составляет 2 метра и 20 см. Балерина пообещала и дальше демонстрировать фанатам потрясающую растяжку и гулять по пляжу на высоких каблуках.

«Королева шпагата, как сказала Алла Борисовна Пугачева. А если она сказала, то ей нужно верить!» — подписала фото Анастасия Волочкова.

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Отдых балерины не обходится без приключений. Недавно она поделилась с подписчиками неприятными фотографиями. Анастасия Волочкова успела получить на отдыхе травму ноги, и ей даже пришлось обратиться к врачебной помощи.