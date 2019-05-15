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Анастасия Волочкова попала в больницу во время отдыха на Мальдивах

Балерина поранила ногу.

Анастасия Волочкова попала в больницу во время отдыха на Мальдивах
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова попала в больницу во время отдыха на Мальдивах, где она проводит время со своим любимым человеком. В Instagram она рассказала, что ее жизнь невозможна без приключений.

«Слава Богу, на нашем острове прекрасный доктор-спасительница. Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет», — заявила танцовщица. Добавим, что это не первая травма, полученная Волочковой на Мальдивах. Редко ее отпуск обходится без визита к врачу.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что нога звезды серьезно пострадала. Она вся в крови. Сколько времени проведет звезда в клинике, пока неизвестно. Скорее всего, восстанавливать здоровье она будет в отеле.

Отметим, что Анастасия Волочкова уже несколько дней нежится на теплом солнышке острова. Она по традиции регулярно делает шпагаты и делится снимками с подписчиками. При этом для комментариев ее страничка в социальных сетях по–прежнему недоступна. Звезда также не показывает своего любимого человека, с которым живет последние семь месяцев. Балерина признается, что счастье любит тишину. При этом не так давно она обмолвилась, что собирается замуж. Когда пройдет торжество, уточнять не стала.

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Анастасия Волочковабольничная палатаМальдивы
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Анастасия Волочкова попала в больницу во время отдыха на Мальдивах
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