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Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не смотрит «Игру престолов»

Пресс-секретарь признался, что глава государства слишком занят на работе.

Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не смотрит «Игру престолов»
Владимир Путин не успевает смотреть "Игру престолов". Коллаж: globallookpress, кадр видео YouTube

До окончания последнего сезона «Игры престолов» осталось совсем недолго. За те годы, что поклонники следят за приключениями полюбившихся героев, фэнтезийный сериал стал настолько популярен, что о нем высказался даже Дмитрий Песков.

Кремлевский пресс-секретарь ответил на вопрос, смотрит ли проект президент России Владимир Путин и следит ли за его финалом. Оказывается, главный человек страны в связи с сильной занятостью государственными делами следит только за новостями. А телевизор он не смотрит вообще.

«Просто не имеет на это времени», – говорит Песков.

Интересно, что большинство россиян солидарны в этом с главой государства. По данным опроса ВЦИОМ, не смотрели и не намерены смотреть «Игру престолов» 71% респондентов. Однако из тех, кто видел хотя бы одну серию (а это каждый десятый наш соотечественник), 80% сообщили, что сериал им понравился.

Среди поклонников саги льда и огня есть и российские знаменитости. Например, ранее звезда Comedy Гарик Харламов в своей очередной публикации в Instagram отметил, что искренне не понимает замечаний, предъявляемых фанатами телешоу. Комик признался, что в целом он очень доволен финальным сезоном «Игры престолов», отметив высокое качество графики, игры актеров и сюжета.

«Короче, мне зашло», — высказался юморист.

По материалам «РИА Новости» и сайта ВЦИОМ.

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"Игра Престолов - 8"Владимир ПутинДмитрий ПесковСериал «Игра престолов» последние новости
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Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не смотрит «Игру престолов»
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