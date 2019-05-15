Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не смотрит «Игру престолов»

До окончания последнего сезона «Игры престолов» осталось совсем недолго. За те годы, что поклонники следят за приключениями полюбившихся героев, фэнтезийный сериал стал настолько популярен, что о нем высказался даже Дмитрий Песков.
Кремлевский пресс-секретарь ответил на вопрос, смотрит ли проект президент России Владимир Путин и следит ли за его финалом. Оказывается, главный человек страны в связи с сильной занятостью государственными делами следит только за новостями. А телевизор он не смотрит вообще.
«Просто не имеет на это времени», – говорит Песков.
Интересно, что большинство россиян солидарны в этом с главой государства. По данным опроса ВЦИОМ, не смотрели и не намерены смотреть «Игру престолов» 71% респондентов. Однако из тех, кто видел хотя бы одну серию (а это каждый десятый наш соотечественник), 80% сообщили, что сериал им понравился.
Среди поклонников саги льда и огня есть и российские знаменитости. Например, ранее звезда Comedy Гарик Харламов в своей очередной публикации в Instagram отметил, что искренне не понимает замечаний, предъявляемых фанатами телешоу. Комик признался, что в целом он очень доволен финальным сезоном «Игры престолов», отметив высокое качество графики, игры актеров и сюжета.
«Короче, мне зашло», — высказался юморист.
По материалам «РИА Новости» и сайта ВЦИОМ.