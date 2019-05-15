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«Мне зашло»: Гарик Харламов оценил финальные серии «Игры престолов»

Юморист похвалил и сюжет, и игру актеров, и компьютерную графину.

«Мне зашло»: Гарик Харламов оценил финальные серии «Игры престолов»
Гарик Харламов/Фото: globallook

Еще совсем недавно известный юморист Гарик Харламов высмеивал в своем Instgaram себя и других известных в российском шоу-бизнесе личностей. А тут артиста потянуло на рассуждения о более серьезных темах. Например, о критике некоторыми телезрителями финальных серий «Игры престолов».
В своей очередной публикации в Сети юморист признался, что искренне не понимает замечаний, высказанных фанатами саги.

«Да жестко, да кроваво, да неожиданно, да масштабно. В этом и есть этот сериал. Не хочу спойлерить, многие еще не видели, но в целом, я очень доволен всем, что я посмотрел». – признался Гарик, отметив высокое качество графики, игры актеров и сюжета. – «Короче, мне зашло».

Кроме того, Харламов рассказал, что также «зашел» ему и фильм Юрия Дудя «Колыма» — работа, как отмечает юморист, крепкая, интересная и подробная. Предвосхищая высказывания критиков, комик пишет, что в гости к Дудю или к матери драконов он не собирается.

Но в комментариях к посту подписчики продолжили спорить по поводу качества финала фантастического фильма.

«Гарик, «Игру престолов» критикуют не из-за обилия жестокости, а из-за явных сюжетных дыр и отсутствия логики в некоторых моментах! Я ярая фанатка сериала, но даже я многие вещи не приняла….» — отмечает девушка, к которой, к слову, присоединились и другие поклонники сериала.

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Тэги:

Гарик Харламовсериал «Игра престолов»юмористЮрий Дудь
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«Мне зашло»: Гарик Харламов оценил финальные серии «Игры престолов»
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