Принц Джордж и принцесса Шарлотта с нетерпением ждут встречи с кузеном Арчи. Их родители вчера уже имели счастье познакомиться с малышом в резиденции Фрогмор. Однако своих детей с собой они не взяли.
Поэтому нет ничего удивительного, что принц Джордж и принцесса Шарлотта крайне возбуждены и с нетерпением ждут, когда им покажут их двоюродного брата.
«Дети очень хотят увидеть малыша Арчи, и очень скоро им будет предоставлена такая возможность», — рассказал источник во дворце.
С Арчи Харрисоном, который является седьмым наследником в очереди на престол, уже познакомились королева Елизавета II, принц Филипп и его бабушка Дория Рэгланд. Старшая сестра принцессы Дианы леди Джейн также была в числе первых, кто увидел малыша.
Маленького Сассекса предстоит еще увидеть и другим членам королевской семьи — принцу Чарльзу и Камилле, пишет Daily Mail.
Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Меган Маркл нарушила королевский протокол, отказавшись делать традиционные снимки на ступеньках роддома. Герцог и герцогиня Сассекские явили сына миру лишь спустя два дня. Фотосессия состоялась в зале Святого Георга в Виндзорском замке.