Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с новорожденным сыном Меган Маркл

До этого маленького Арчи поприветствовали королева Елизавета II и ее супруг.

Во вторник, 14 мая, состоялось долгожданное знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон со своим новорожденным племянником — маленьким Арчи.

Королевская чета специально приехала в резиденцию Меган Маркл и принца Гарри во Фрогмор-хаус, чтобы лично поздравить новоиспеченных родителей, а также повидаться с новым членом монаршей семьи.

Стоит отметить, что этот день для принца Уильяма и Кейт Миддлтон выдался очень насыщенным. Помимо встречи с племянником, герцог Сассекский также выступил на конференции, посвященной дикой природе, а его супруга посетила известный британский музей — Блетчли-парк.

Ранее маленький Арчи успел познакомиться с королевой Елизаветой II и ее супругом, а уже в четверг, 16 мая, на малыша придет посмотреть принц Чарльз с супругой Камиллой.

Также стало известно, как новоиспеченные родители провели минувшие выходные. Во дворце рассказали, что принц Гарри и Меган Маркл наслаждались выходными и отмечали в компании друзей День матери.

Напомним, маленький Арчи появился на свет 6 мая. Он занимает седьмое место в очереди на королевский престол.