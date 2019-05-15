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Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с новорожденным сыном Меган Маркл

До этого маленького Арчи поприветствовали королева Елизавета II и ее супруг.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с новорожденным сыном Меган Маркл
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Global Look Press

Во вторник, 14 мая, состоялось долгожданное знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон со своим новорожденным племянником — маленьким Арчи.

Королевская чета специально приехала в резиденцию Меган Маркл и принца Гарри во Фрогмор-хаус, чтобы лично поздравить новоиспеченных родителей, а также повидаться с новым членом монаршей семьи.

Стоит отметить, что этот день для принца Уильяма и Кейт Миддлтон выдался очень насыщенным. Помимо встречи с племянником, герцог Сассекский также выступил на конференции, посвященной дикой природе, а его супруга посетила известный британский музей — Блетчли-парк.

Ранее маленький Арчи успел познакомиться с королевой Елизаветой II и ее супругом, а уже в четверг, 16 мая, на малыша придет посмотреть принц Чарльз с супругой Камиллой.

Также стало известно, как новоиспеченные родители провели минувшие выходные. Во дворце рассказали, что принц Гарри и Меган Маркл наслаждались выходными и отмечали в компании друзей День матери.

Напомним, маленький Арчи появился на свет 6 мая. Он занимает седьмое место в очереди на королевский престол.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с новорожденным сыном Меган Маркл
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