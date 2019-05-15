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В крови Сергея Доренко не найдено отравляющих веществ

Эксперты не изменили своей позиции и настаивают, что журналист умер от разрыва аневризмы аорты.

В крови Сергея Доренко не найдено отравляющих веществ
Сергей Доренко/globallookpress.com

Версия, что журналист Сергей Доренко был отравлен, не нашла подтверждения. Как рассказал источник, знакомый с ходом расследования, отравляющих веществ в крови и тканях Доренко не найдено. Медики по-прежнему придерживаются изначальной версии, что смерть наступила в результате разрыва аорты.

Медики продолжают считать, что Доренко умер от разрыва аорты/globallookpress.com

Между тем генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил, что пока из полиции никаких документов не поступало. Как только ситуация прояснится, он сообщит общественности, пишет «Интерфакс».

При этом Мамонтов пояснил, что родные хотели устроить прощание с журналистом в пятницу, 17 мая. Напомним, изначально прощание с Доренко должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище. Однако дочери журналиста от первого брака заявили, что их отца могли отравить. Намекнув, что к этому могла быть причастна вторая жена журналиста Юлия.

Также они отмечали, что их отца необходимо похоронить по христианскому обычаю в гробу. Юлия Доренко настаивает на кремации. По ее мнению, об этом ее при жизни просил сам журналист. А прах развеять в Крыму на горе Митридат.

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результаты экспертизыУмер Сергей ДоренкоЮлия Доренко
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В крови Сергея Доренко не найдено отравляющих веществ
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