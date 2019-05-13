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«Мертвые хоронят мертвецов»: Садальский удивлен, что на похороны Доренко «приехала» Елена Образцова

Актер отметил, что телеканалу «Звезда» даже удалось взять у нее интервью.

«Мертвые хоронят мертвецов»: Садальский удивлен, что на похороны Доренко «приехала» Елена Образцова
Станислав Садальский/globallookpress.com

Популярный актер Станислав Садальский в соцсетях раскритиковал уровень российской журналистики. При этом в своей речи он не обошелся без нецензурной лексики. Актер привел в пример телеканал «Звезда», на котором вышел сюжет о том, что народная артистка СССР оперная певица Елена Образцова приехала на похороны Сергея Доренко на Троекуровское кладбище.

Елена Образцова «оказалась» на похоронах Доренко/globallookpress.com

«А у оград мёртвые с букетами стоят. И тишина. Мёртвые хоронят мертвецов», — заявил он.

Актер посмеялся над журналистами телеканала. По его мнению, им надо было добавить, что у оград стоял ансамбль песни и пляски имени Александрова в полном составе. Кроме того, на церемонии присутствовала «доктор Лиза», «которая поведала журналистам, что в течение тридцати минут проводила реанимацию Доренко».

Отметим, что Елена Образцова скончалась в январе 2015 года в немецком Лейпциге. Примерно за год до этого она узнала о страшном диагнозе – лейкемии. Звезда проходила курс лечения в одной из клиник Лейпцига. Была проведена операция по пересадке костного мозга. Однако она прошла неудачно. Организм оперной дивы был сильно ослаблен.

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Елена ОбразцоваСергей Доренко похороныСтанислав СадальскийУмер Сергей Доренко
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«Мертвые хоронят мертвецов»: Садальский удивлен, что на похороны Доренко «приехала» Елена Образцова
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