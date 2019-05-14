Шпагат на Мальдивах: Анастасия Волочкова продемонстрировала фигуру в белом купальнике

Балерина поддерживает себя в форме даже в отпуске, а по пляжу ходит на каблуках.

Анастасия Волочкова улетела на несколько дней на Мальдивы. Балерина делится с подписчиками в Instagram фотографиями в купальниках, а также демонстрирует шпагаты во всех возможных местах. Чтобы поддерживать тело в тонусе, Волочкова не пропускает тренировки даже на курорте.

Балерина опубликовала видео, на котором показала процесс растяжки. Рядом с беговой дорожкой Волочкова продемонстрировала вертикальный шпагат и несколько пируэтов. Звезда подчеркнула, что не позволяет себе лениться даже рядом с морем.

После тренировки Анастасия Волочкова прогулялась по пляжу Индийского океана. На этот раз балерина примерила слитный белый купальник и босоножки на высоком каблуке. По словам знаменитости, она неразделима с подобной обувью даже на пляже.

Вечером Волочкова попала на пляжную вечеринку. Балерина выбрала короткое золотистое платье с пайетками и длинными рукавами. Звезда фотографировалась с детьми и сотрудниками отеля.

Возможно, на одном острове с балериной отдыхает Николай Басков. Певец скрывает свое местоположение, но поклонники артиста переживают, не возобновил ли он отношения с Анастасией Волочковой.