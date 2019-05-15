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«Знаете этого дерзкого парнишу?»: Бородина показала, как выглядела бы мужчиной

С помощью нового приложения на телефоне ведущей «Дома-2» удалось смоделировать мужскую внешность.

«Знаете этого дерзкого парнишу?»: Бородина показала, как выглядела бы мужчиной
Ксения Бородина (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Ксения Бородина с помощью специального приложения на смартфоне решила смоделировать свою внешность, показав, как бы она могла выглядеть мужчиной. Кадры своего временного перевоплощения знаменитость разместила в Instagram.

«Знаете этого дерзкого парнишу?» — обратилась к подписчикам Бородина.

Снимок Ксении прокомментировала дизайнер Белла Потемкина, посоветовав Бородиной родить сына. Напомним, что у Ксении есть две дочери — Маруся и Теона. А сама телеведущая замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым.

«Ксюша, тебе нужно сына! Красавец будет», — отметила Потемкина.

Ксения Бородина в образе мужчины
Ксения Бородина показала, как выглядела бы мужчиной (Фото: Instagram.com/borodylia)

На фото у Ксюши появилась щетина, короткая стрижка и широкие брови. Да, и подбородок стал квадратным, добавив облику Бородиной мужественности.

Ранее Ксения Бородина рассказала о взаимоотношениях с мужем. Телеведущая уверяла поклонников в том, что Курбан всегда готов заступиться за нее. Своего возлюбленного она считает настоящим мужчиной, который может защитить семью и близких.

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Ксения БородинаКурбан Орманов
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