43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье

Балерина отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками любопытными кадрами.

43-летняя Анастасия Волочкова даже на отдыхе не забывает о ежедневных тренировках. И это помимо пляжных фотосессий в бикини: артистка уже демонстрировала свою растяжку, показывая поперечный и продольный шпагат.

больше по теме Волочкова в бикини со стразами встретила утро на Мальдивах Даже на отдыхе балерина старается не забывать о своих подписчиках.

«Поддерживать форму на отдыхе непросто, но красивая атмосфера помогает. Как у вас дела с растяжкой? Растягивайте удовольствие жизни!» – обращалась к подписчикам балерина, поделившись фото из спортзала на фоне беговой дорожки.

Ранее Волочкова публиковала свежие снимки, побывав на пляжной мальдивской вечеринке. На публике балерина появилась в платье цвета золота, подобрав под наряд сандалии на платформе с блестками.

«У нас сегодня на острове пляжная вечеринка», – писала Анастасия.

Напомним, что балерина тщательно скрывать личность нового избранника. При том, что она уже якобы получила от него предложение руки и сердца.