НОВОСТИ

43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье

Балерина отдыхает на Мальдивах и делится с подписчиками любопытными кадрами.

43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова даже на отдыхе не забывает о ежедневных тренировках. И это помимо пляжных фотосессий в бикини: артистка уже демонстрировала свою растяжку, показывая поперечный и продольный шпагат.

«Поддерживать форму на отдыхе непросто, но красивая атмосфера помогает. Как у вас дела с растяжкой? Растягивайте удовольствие жизни!» – обращалась к подписчикам балерина, поделившись фото из спортзала на фоне беговой дорожки.

Волочкова
Анастасия Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Ранее Волочкова публиковала свежие снимки, побывав на пляжной мальдивской вечеринке. На публике балерина появилась в платье цвета золота, подобрав под наряд сандалии на платформе с блестками.

«У нас сегодня на острове пляжная вечеринка», – писала Анастасия.

Анастасия Волочкова
… И устроили фотосессию с детьми (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Напомним, что балерина тщательно скрывать личность нового избранника. При том, что она уже якобы получила от него предложение руки и сердца.

Вам может быть интересно:

Волочкова нашла безлюдное место на Мальдивах: «Для меня это счастье!» Волочкова в бикини со стразами встретила утро на Мальдивах Фотосессия на Мальдивах: Волочкова решилась показать себя без макияжа

Тэги:

Анастасия Волочкова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье
Интересно?
Поделись с друзьями: