43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье

43-летняя Анастасия Волочкова даже на отдыхе не забывает о ежедневных тренировках. И это помимо пляжных фотосессий в бикини: артистка уже демонстрировала свою растяжку, показывая поперечный и продольный шпагат.
«Поддерживать форму на отдыхе непросто, но красивая атмосфера помогает. Как у вас дела с растяжкой? Растягивайте удовольствие жизни!» – обращалась к подписчикам балерина, поделившись фото из спортзала на фоне беговой дорожки.
Ранее Волочкова публиковала свежие снимки, побывав на пляжной мальдивской вечеринке. На публике балерина появилась в платье цвета золота, подобрав под наряд сандалии на платформе с блестками.
«У нас сегодня на острове пляжная вечеринка», – писала Анастасия.
Напомним, что балерина тщательно скрывать личность нового избранника. При том, что она уже якобы получила от него предложение руки и сердца.