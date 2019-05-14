Волочкова нашла безлюдное место на Мальдивах: «Для меня это счастье!»

Анастасия Волочкова не перестает делиться своим фото и видео-отчетом, рассказывая о том, как она проводит время на Мальдивах. Разумеется на острове балерина продемонстрировала плоды своих многочасовых тренировок у балетного станка, показав свой традиционный поперечный и вертикальный шпагат.

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В утренние часы Анастасия прогулялась по местному пляжу, отметив, что она продолжает наслаждаться тишиной. Так как ей удалось найти для себя безлюдное местечко.

«Самое интересное… Здесь на пляже нет людей. Это самое большое для меня счастье. Простите, я вас очень всех люблю», — добавила балерина.

Рассказывая о своем отдыхе, Анастасия подметила ей не удается позавтракать, почти каждый день он она просыпает прием пищи. Волочкова тщательно следит за своим рационом. Артистка исключила из своего меню мучные изделия, майонез и многие другие продукты, которые могут сказаться на ее фигуре и весе.