Николай Басков скрывает место своего отпуска

Подписчики певца в Instagram заподозрили, что «натуральный блондин» прилетел на Мальдивы к Анастасии Волочковой.

Николай Басков решил отдохнуть после выпуска клипа «Караоке». Певец серьезно поработал над роликом – ему удалось создать самый продолжительный клип за всю историю российского шоу-бизнеса.

В 21-минутном видео приняли участие Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и другие звезды. За два дня ролик «Караоке» набрал два миллиона просмотров на Youtube.

Артист решил отпраздновать успех за границей. Басков давно не был в отпуске, поэтому наслаждается роскошной виллой с бассейном, пляжем на берегу океана и экзотическими животными. Коллеги певца Игорь Гуляев и Валерия отметили, что отдых отлично влияет на самочувствие Николая Баскова.

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Однако певец не рассказал подписчикам в Instagram, где именно он проводит отпуск. Большинство поклонников решили, что Басков оказался на Мальдивах. Там же сейчас отдыхает Анастасия Волочкова. Среди фанатов в прошлом году ходили слухи о свадьбе балерины и певца, но Басков их опроверг.

Некоторые подписчики стали переживать, что артист оказался в компании Волочковой. Они надеются, что Николай Басков окажется умнее и не будет связываться с балериной, ведь это «пройденный этап».