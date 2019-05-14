Наташе Королевой подарили корону из богемского стекла стоимостью свыше миллиона рублей

Певица Наташа Королева стала обладательницей дорогой короны из богемского стекла. Ее стоимость — свыше миллиона рублей. Однако звезде отечественной эстрады корона досталась бесплатно. Щедрый подарок в честь дня рождения ей сделала дизайнер поп-короля Филиппа Киркорова Татьяна Мельник.

Между тем известно, что 31 мая в театре «Русская песня» состоится сольный концерт Королевой. Именно там она и покажет дорогое украшение всем, кто посетит ее выступление. Звезда пообещала предстать на празднике в образе королевы. Ну а какая королева без короны.

По словам певицы, ее корона – уникальна. Она сделана из ювелирной стали, крашена богемским стеклом, кристаллами Сваровски и ягодами. Как отметила Королева, перед такой красотой она устоять не смогла. Впрочем, звезда всегда любила дорогие украшения.

При этом яркая исполнительница отметила, что вообще-то хотела сделать сюрприз, однако вездесущие журналисты узнали о короне, поэтому она согласилась ее продемонстрировать раньше намеченного, сообщает «Комсомольская правда».