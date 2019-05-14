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Наташе Королевой подарили корону из богемского стекла стоимостью свыше миллиона рублей

Эксклюзивное украшение ей вручила дизайнер Филиппа Киркорова Татьяна Мельник.

Наташе Королевой подарили корону из богемского стекла стоимостью свыше миллиона рублей
Наташа Королева/globallookpress.com

Певица Наташа Королева стала обладательницей дорогой короны из богемского стекла. Ее стоимость — свыше миллиона рублей. Однако звезде отечественной эстрады корона досталась бесплатно. Щедрый подарок в честь дня рождения ей сделала дизайнер поп-короля Филиппа Киркорова Татьяна Мельник.

Между тем известно, что 31 мая в театре «Русская песня» состоится сольный концерт Королевой. Именно там она и покажет дорогое украшение всем, кто посетит ее выступление. Звезда пообещала предстать на празднике в образе королевы. Ну а какая королева без короны.

По словам певицы, ее корона – уникальна. Она сделана из ювелирной стали, крашена богемским стеклом, кристаллами Сваровски и ягодами. Как отметила Королева, перед такой красотой она устоять не смогла. Впрочем, звезда всегда любила дорогие украшения.

При этом яркая исполнительница отметила, что вообще-то хотела сделать сюрприз, однако вездесущие журналисты узнали о короне, поэтому она согласилась ее продемонстрировать раньше намеченного, сообщает «Комсомольская правда».

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дорогое украшениеНаташа КоролеваФилипп Киркоров
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Наташе Королевой подарили корону из богемского стекла стоимостью свыше миллиона рублей
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