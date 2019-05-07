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Заметно похудевшая Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье

Певица отправилась в турне по городам Германии.

Заметно похудевшая Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье
Наташа Королева / Global Look Press

Наташа Королева недавно отправилась в турне по городам Германии со своей новой программой. Европейским слушателям она продемонстрировала не только свежее шоу, но и новую себя — 45-летняя певица заметно постройнела.

Перед своими поклонниками в Берлине Королева выступила в ультракоротком платье, не скрывающем ее женственную фигуру. Также артистка выходила на сцену в обтягивающих леггинсах.

Фотографии и видео с концертов Наташи Королевой в Германии появились на страницах ее поклонников в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что в январе 2019 года многие поклонники отмечали, что Королева заметно поправилась. Эти разговоры начались после того, как супруг звезды — Сергей Глушко — опубликовал не самую удачную фотографию своей жены из поездки в США. Тогда фанаты отметили, что Тарзан представил Королеву далеко не в самом выгодном свете. Впрочем, певица никогда не скрывала, что борьба с весом дается ей непросто. Исполнительница склонна к полноте и, в отличие от мужа, не получает никакого удовольствия от занятий спортом. Но перед гастролями артистка всегда приводит себя в форму, ведь на сцене она должна выглядеть идеально.

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Заметно похудевшая Наташа Королева вышла на сцену в ультракоротком платье
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