«У ребенка астма»: Дубцова на месяц увезла 13-летнего сына на Мальдивы

Певица заявила, что даже в поездках Артем не забывает делать домашнее задание.

Вместе с 13-летним сыном Артемом певица Ирина Дубцова была вынуждена уехать из России из-за весеннего цветения. Артистка устроила небольшие каникулы на Мальдивах. В Instagram знаменитость не перестает выкладывать свежий фото и видео-отчет, рассказывая о времяпрепровождении. Кроме того, Дубцова публикует кадры с сыном.

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«Очередной балбес, все учатся, а он все плавает…» — такой комментарий появился на страничке в микроблоге Ирины Дубцовой под одним из ее свежих публикаций.

Сама певица не оставила без внимания слова подписчицы под ником @stella.stella.z

«Этот «балбес» на каникулах. И аллергия на пыльцу у ребенка. А вы просто…» — написала в ответ Ирина.

В Stories певица решила обратиться с подписчикам, объяснив, почему она увезла сына на Мальдивы. Как любая мама, она в первую очередь заботится о благополучии и здоровье своего ребенка.

«Артем всегда учится, когда мы уезжаем на месяц от аллергии из России. Потому что у ребенка астма. И еще половина школы уезжает по той же самой причине. К большому сожалению, каждый третий москвич аллергик. Если, те остальные не знали, это не говорит о том, что нужно писать гадости», — добавила певица.

Напомним, что единственного сына Ирина Дубцова родила от солиста группы «Plazma» Романа Черницына.