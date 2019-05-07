«Летели тремя самолетами»: Ирина Дубцова впала в панику во время перелета

Ирина Дубцова каждую весну вместе с сыном отправляется в теплые страны. Это связано с тем, что несколько лет назад у мамы с сыном развилась сильная аллергия, поэтому на время сезона цветения в Москве они уезжают из страны.

Накануне артистка вылетела из Турции, где она провела последние несколько недель, на Мальдивы. На своей странице в Instagram в Stories Дубцова рассказала, что ей пришлось сменить сразу три самолета. Певица призналась, что в полете ее охватила настоящая паника.

«Летели тремя самолетами всей семьей. Страшно. Очень», – поделилась артистка с фанатами.

Скорее всего, волнения Ирины Дубцовой связаны с трагедией, произошедшей 5 мая в столичном аэропорту «Шереметьево», когда после неудачной посадки авиалайнера погиб 41 человек.

Многие российские звезды выразили соболезнования семьям погибших. Так, например, Наталья Подольская рассказала, что в этот страшный день она также вылетала из аэропорта «Шереметьево» всей семьей.