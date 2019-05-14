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40-летняя Ирина Пегова не постеснялась опубликовать снимок без макияжа и фотошопа

Некоторые посчитали, что актриса переборщила с тягой к естественности.

40-летняя Ирина Пегова не постеснялась опубликовать снимок без макияжа и фотошопа
Ирина Пегова / Global Look Press

Ирина Пегова — успешная и востребованная актриса театра и кино. В отличие от многих коллег артистка не стесняется публиковать в соцсетях фотографии без макияжа и без фотошопа. Однако в этот раз, как посчитали многие подписчики, Пегова переборщила с естественностью.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала две фотографии с несовершенствами на лице. Некоторые поклонники похвалили Ирину за отсутствие ретуши и фильтров, а другие посчитали, что такие снимки не стоит размещать в соцсетях.

«Оогооооо!!! Вы такая настоящая без фильтров, и фотошопом. Это очень ценно наше время», «Обожаю Ирину Пегову!!! Такая классная, натуральная!!! Хорошая!!!», «Вид уставший. Надо к косметологу, кожа», «Уставший вид, синячки под глазами», «Вы очень устали!», «Можно быть красивой и в тоже время ухоженной, по крайней мере без прыща, и расчесаться бы не помешало», – отметили подписчики в комментариях.

Комментарии
https://www.instagram.com/pegovairina/

Напомним, недавно Ирина Пегова порадовала поклонников совместными фотографиями с подросшей дочерью Таней. Многие заметили, что 13-летняя девочка уже перегнала свою маму по росту.

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Instagramестественная красотаИрина Пеговафото без косметики
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40-летняя Ирина Пегова не постеснялась опубликовать снимок без макияжа и фотошопа
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