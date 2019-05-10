«Уже маму перегнала»: Ирина Пегова показала подросшую дочь

Ирина Пегова — не только успешная и востребованная актриса театра и кино, но и счастливая мать. Правда, личные и семейные фотографии она достаточно редко публикует на своей странице в Instagram, предпочитая делиться снимками, связанными с ее творчеством и работой.

Однако в День Победы, 9 мая, Пегова решила сделать исключение и разместила серию фотографий с прогулки по Москве в праздничный день со своими друзьями и 13-летней дочерью Таней.

Напомним, что девочка родилась в 2006 году, когда актриса состояла в браке с актером и режиссером Дмитрием Орловым.

В комментариях поклонники Ирины Пеговой отметили невероятное сходство дочки с мамой, а также то, что Таня так быстро выросла, хотя еще совсем недавно была малышкой.

«Ирина, дочка похожа на вас», «Две лапули, красотули!», «Это доча уже такая вымахала?!? Так незаметно время прошло», «Мммм.. Уже мамочку перегнала в росте!!! Девочки — красавицы!!!», «Красотка и дочка красавица», — восхищенно написали фанаты в комментариях.

Ранее Ирина Пегова делилась архивным снимком со своей дочерью Таней, которые были сделаны несколько лет назад в репетиционном зале МХАТа.