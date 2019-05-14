«Вы такое видели?»: Плющенко коротает время с уникальной домашней любимицей — Фифой

Известный российский фигурист Евгений Плющенко в Instagram разместил забавный ролик, который сделала его жена, продюсер Яна Рудковская. На кадрах можно увидеть двукратного олимпийского чемпиона, который лежит в постели. Рядом с ним домашний любимец – собака по кличке Фифа. Все попытки Рудковской разбудить пса обречены на провал. Собака не реагирует на окружающих.

«Ребят, вы когда-нибудь такое видели? Чтобы собака спала на спине рядом с хозяином. Вот я вообще первый раз вижу, чтобы собака спала на спине. Я не могу, Женя», – говорит Рудковская. В это время ее супруг просит отстать от пса. «Пусть отдыхает. Отдыхай, малыш, отдыхай. Она же Фифа», – произносит он. «Ну Фифа, вставай, вставай. Ушастик такой», – говорит Рудковская.

Интересно, что ранее на страничке Плющенко уже была видеозапись, на которой в главной роли выступила собака. «Тот случай, когда жена вернулась домой поздно ночью и застала с другой», – подписал он ту видеозапись.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская познакомились во время подготовки к «Евровидению» в 2008 году. После конкурса фигурист сделал девушке предложение руки и сердца. Пара счастлива уже больше десяти лет. Их сын Александр Плющенко пошел по стопам папы. Отметим, что многие поклонники пары обвиняют звезд, что у их сына нет нормального детства. Якобы он все время на тренировках.