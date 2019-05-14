НОВОСТИ

«Вы такое видели?»: Плющенко коротает время с уникальной домашней любимицей — Фифой

Супруга фигуриста продюсер Яна Рудковская поделилась забавным видео.

«Вы такое видели?»: Плющенко коротает время с уникальной домашней любимицей — Фифой
Евгений Плющенко/globallookpress.com

Известный российский фигурист Евгений Плющенко в Instagram разместил забавный ролик, который сделала его жена, продюсер Яна Рудковская. На кадрах можно увидеть двукратного олимпийского чемпиона, который лежит в постели. Рядом с ним домашний любимец – собака по кличке Фифа. Все попытки Рудковской разбудить пса обречены на провал. Собака не реагирует на окружающих.

«Ребят, вы когда-нибудь такое видели? Чтобы собака спала на спине рядом с хозяином. Вот я вообще первый раз вижу, чтобы собака спала на спине. Я не могу, Женя», – говорит Рудковская. В это время ее супруг просит отстать от пса. «Пусть отдыхает. Отдыхай, малыш, отдыхай. Она же Фифа», – произносит он. «Ну Фифа, вставай, вставай. Ушастик такой», – говорит Рудковская.

Интересно, что ранее на страничке Плющенко уже была видеозапись, на которой в главной роли выступила собака. «Тот случай, когда жена вернулась домой поздно ночью и застала с другой», – подписал он ту видеозапись.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская познакомились во время подготовки к «Евровидению» в 2008 году. После конкурса фигурист сделал девушке предложение руки и сердца. Пара счастлива уже больше десяти лет. Их сын Александр Плющенко пошел по стопам папы. Отметим, что многие поклонники пары обвиняют звезд, что у их сына нет нормального детства. Якобы он все время на тренировках.

Вам может быть интересно:

«Он очень хороший отец»: Яна Рудковская положительно отзывается о своем бывшем супруге Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети» Подписчица пожелала Рудковской родить дочку после ее фото с сыновьями

Тэги:

Александр ПлющенкоЕвгений ПлющенкоЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вы такое видели?»: Плющенко коротает время с уникальной домашней любимицей — Фифой
Интересно?
Поделись с друзьями: