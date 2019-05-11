Мистика: Яна Рудковская заметила сходство между выступлениями Гном Гномыча и Евгения Плющенко

Продюсер опубликовала в Instagram видеоколлаж, на котором видно, как шестилетний Саша в точности повторяет вращение знаменитого отца.

Яна Рудковская не перестаёт восхищаться своим сыном Сашей, которого ласково называет «Гном Гномычем». Шестилетний наследник пошёл по стопам звездного папы Евгения Плющенко и также занимается фигурным катанием.

Саша решил повторить знаменитое выступление отца под песни Майкла Джексона, однако после скандала вокруг слухов о педофилии певца Гном Гномыч смог откатать программу только в Москве и в Италии на шоу отца Bol on Ice. Это не помешало юному фигуристу отлично выступить в Болонье.

Рудковская опубликовала в Instagram коллаж из видео, где видно, насколько похожи движения Евгения и Саши Плющенко. Продюсер заметила, что «мистика» начинается во время вращения – на одной и той же секунде шоу отец и сын одинаково выступили.

Подписчики оценили таланты юного чемпиона, в том числе и звездные коллеги. Николай Басков вспомнил фразу «От осинки не родятся апельсинки». Сергей Лазарев, который усиленно готовится к выступлению на «Евровидении», всё же успел восхититься умениями Гном Гномыча.