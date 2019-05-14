Лопырева пользуется «звездной» коляской, которая досталась ей от Ханны и Нюши

Известная российская модель Виктория Лопырева продолжает находиться вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым в США. Звезда несколько месяцев назад стала мамой. Она родила сына, которого уже несколько раз показывала общественности.

Между тем в Instagram Лопырева похвасталась «звездной коляской», которая досталась ей от певицы Нюши. Посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года отметила, что до сих пор получает подарки из разных стран. Она выразила признательность своим родным и друзьям.

«Самым первым, ещё до рождения малыша, был подарок от Нюши и ее мужа Игоря. Кроме замечательной одежды (кстати, на магнитах очень удобно) и одеяльца для маленького ребята передали нам детскую коляску, которую все наши знакомые теперь называют «звездной». А Нюше, в свою очередь, коляска досталась от Ханны и Пашу. Обе девушки тоже рожали в Майами, но до меня», – заявила модель.

Интересно, что Лопырева уже знает, кому достанется коляска после нее. Правда, это пока секрет. Кстати, Игорь Булатов после рождения сына купил в Америке еще одну коляску, но она оказалась не такой комфортной, как презентованная Нюшей. В ней, как отметила Лопырева, малышу жарко.