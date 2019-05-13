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«Благословение — быть матерью»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном

Модель стала мамой еще в феврале. Несмотря на материнство, Виктория старается находить время и на себя, но только после утоления всех забот своего малыша.

«Благословение — быть матерью»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева на протяжении всей беременности скрывала от прессы и поклонников своего возлюбленного. Модель ограничивалась лишь словами о том, что ее избранник не принадлежит миру шоу-бизнеса. Уже после того, как она родила первенца — сына Марка Лео, стало известно, что отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов.

На днях в Instagram модель опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена со своим избранником и трехмесячным сыном на руках. В интервью Виктория рассказывала о том, что всю беременность возлюбленный буквально «сдувал с нее пылинки». Кроме того, Лопырева отказалась от искусственного прикорма. Новоиспеченная мамочка сама утоляет голод малыша естественным образом.

«Материнство — это не всегда идеальные моменты, это, безусловно, самое большое благословение в нашей жизни — быть матерью! Люблю тебя, наш Марк Лео», — подписала снимок Виктория.

Виктория Лопырева с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком Лео
Виктория показала своего подросшего сынишку Марка Лео (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Ранее модель уже говорила о том, что, несмотря на роды и материнство, каждая женщина должна оставаться в первую очередь женщиной. Именно поэтому Виктория позволяет себе устраивать уединенные вечера с любимым мужчиной. Присматривать за малышом Лопыревой помогает нянечка.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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«Благословение — быть матерью»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном
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