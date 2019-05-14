Не прошло и полгода: Водонаева вступилась за дочь Алсу после нашумевшего скандала

Разговоры вокруг победы Микеллы Абрамовой на проекте «Голос. Дети» не утихают до сих пор.

После того, как стали известны результаты зрительского голосования и имя победителя шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети», в прессе появились публикации о том, что вышедшие в финал шоу конкурсанты были сильнее 11-летней дочери Алсу. Об этом в своем Instagram говорил и шоумен Максим Галкин, который к слову, попросил подписчиков и поклонников «не травить Микеллу», отметив, что она выступила достойно.

Позицию телеведущего разделяет и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева. В своей постоянной колонке девушка отметила, что каждый родитель пытается сделать все для того, чтобы у его ребенка было счастливое детство.

«Я всегда говорила, что уважаю Алсу за то, что она может похвастаться безупречной репутацией… А ситуация с ее дочерью — досадная мелочь, которую все рано или поздно забудут», – уверена знаменитость.

По мнению Водонаевой, не стоит винить Алсу и ее мужа в том, что они своим влиянием и популярностью якобы «помогли» дочке выиграть на конкурсе. Алена не видит ничего зазорного в том, что певица и ее звездные друзья поддержали Микеллу в соцсетях.

«Если бы мой сын участвовал в таком шоу, я бы тоже обратилась за поддержкой к своим знакомым», – приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.

Девушка подметила, что сам зритель решает отправлять ли ему СМС в поддержку того или иного конкурсанта. Он всегда может изменить свое мнение, выбрав другого фаворита.

«Микелла — далеко не бесталанный ребенок. Она великолепно прочитала рэп Эминема, а это, знаете ли, очень сложно. И поет она приятно. Так что нечего устраивать травлю ребенка только из-за того, что ее родители богаче и известнее других», – добавила Алена.

Напомним, что наставницей Микеллы Абрамовой на проекте была Светлана Лобода.