Анна Калашникова выступила в защиту 11-летней дочери Алсу

Певица уверена, что к её сыну начали бы относиться так же предвзято, как и к Микелле Абрамовой, поэтому не показывает его в соцсетях.

Скандал на шоу «Голос. Дети» стал одним из самых обсуждаемых за последнее время. В шестом сезоне проекта победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители посчитали голосование несправедливым и затравили 11-летнюю певицу в Интернете.

Анна Калашникова заступилась за девочку. По мнению артистки, нет ничего плохого в том, что Ольга Бузова и Наташа Королева призывали подписчиков в Instagram голосовать за дочь Алсу. Звезды никак не нарушили правила, поэтому не стоит их обвинять.

«Не всегда побеждают те, кто поет как в консерваториях, обладая диапазоном в 10 октав, давайте уж будем честными. Посмотрите на то же «Евровидение», в котором голос вообще никакой роли не играет, как уже и песня», — написала в колонке портала Teleprogramma.pro Анна Калашникова.

Певица уверена, что Микелла Абрамова не заслужила потока негативных комментариев. Именно поэтому Калашникова не хочет, чтобы её сын становился публичным человеком, иначе придется столкнуться с подобным.

Публика относится к детям звезд предвзято, уверена девушка. Многие интернет-пользователи будут считать, что любое достижение наследника куплено знаменитыми родителями. Также подробно будут обсуждать и каждую неудачу. Анна Калашникова подчеркнула, что конкурсы всегда субъективны, а деньги семьи не должны стать препятствием на пути Микеллы к успеху.