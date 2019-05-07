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Анна Калашникова выступила в защиту 11-летней дочери Алсу

Певица уверена, что к её сыну начали бы относиться так же предвзято, как и к Микелле Абрамовой, поэтому не показывает его в соцсетях.

Анна Калашникова выступила в защиту 11-летней дочери Алсу
Анна Калашникова. фото: globallookpress

Скандал на шоу «Голос. Дети» стал одним из самых обсуждаемых за последнее время. В шестом сезоне проекта победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Многие зрители посчитали голосование несправедливым и затравили 11-летнюю певицу в Интернете.

Анна Калашникова заступилась за девочку. По мнению артистки, нет ничего плохого в том, что Ольга Бузова и Наташа Королева призывали подписчиков в Instagram голосовать за дочь Алсу. Звезды никак не нарушили правила, поэтому не стоит их обвинять.

«Не всегда побеждают те, кто поет как в консерваториях, обладая диапазоном в 10 октав, давайте уж будем честными. Посмотрите на то же «Евровидение», в котором голос вообще никакой роли не играет, как уже и песня», — написала в колонке портала Teleprogramma.pro Анна Калашникова.

Певица уверена, что Микелла Абрамова не заслужила потока негативных комментариев. Именно поэтому Калашникова не хочет, чтобы её сын становился публичным человеком, иначе придется столкнуться с подобным.

Публика относится к детям звезд предвзято, уверена девушка. Многие интернет-пользователи будут считать, что любое достижение наследника куплено знаменитыми родителями. Также подробно будут обсуждать и каждую неудачу. Анна Калашникова подчеркнула, что конкурсы всегда субъективны, а деньги семьи не должны стать препятствием на пути Микеллы к успеху.

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Анна КалашниковаДочь АлсуМикелла АбрамоваСкандал на шоу "Голос.Дети"травля Алсу и ее дочери
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Анна Калашникова выступила в защиту 11-летней дочери Алсу
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