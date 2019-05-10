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Вышел официальный трейлер второй части «Оно» с Джеймсом МакЭвоем и Джессикой Честейн

В прокате картина будет с 5 сентября.

Вышел официальный трейлер второй части «Оно» с Джеймсом МакЭвоем и Джессикой Честейн
Кадр из фильма "Оно-2"

На Youtube появился официальный трейлер продолжения популярного ужастика «Оно», первая часть которого вышла на широкие экраны в 2017 году. Так что клоун Пеннивайз снова в деле.

Сюжет нового фильма вкратце состоит в том, что повзрослевшие герои вынуждены вернуться в родной город, чтобы снова сразиться со злом, которое, как казалось, они одолели много лет назад. Героиня Софии Лиллис, вернувшись в отчий дом, встречает там старуху – дочку жуткого клоуна. Самого Пеннивайза опять сыграл Билл Скарсгард. Ну, роли остальных подросших героев картины достались, в частности, Джессике Честейн, Джеймсу МакЭвою, Биллу Хейдер, Хавьеру Ботет и Джей Райан. Режиссером ужастика снова стал Андрес Мускетти.

Напомним, на днях доступным для зрителей стали трейлеры еще двух кинофильмов, которые скоро выйдут на экраны – «Соник в кино» с Джимом Керри и отечественный блокбастер «Вратарь галактики».

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Джеймс МакЭвойДжессика Честейнпервый трейлерфильм Оно
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Вышел официальный трейлер второй части «Оно» с Джеймсом МакЭвоем и Джессикой Честейн
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