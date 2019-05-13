Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

В Instagram супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 44-летняя Яна Рудковская — решила обратиться к своим верным почитателям, рассказав о тех вещах, которые удивили ее больше всего за последнее время.

По словам Яны, она практически не смотрит телевизор, как впрочем и сериалы. Однако все-таки обратила внимание на ленту Константина Богомолова «Содержанки».

«Посмотрела на одном дыхании, исправно выжидая каждую серию! Рекомендую…» — отметила Рудковская.

Кроме того, супруга Евгения Плющенко на майских праздниках пересмотрела весь шестой сезон вокального проекта «Голос. Дети».

«Все выпуски от начала до конца и поняла, что там накал страстей похлеще, чем во взрослом «Голосе»!» — резюмировала Яна.

Бизнесвумен не стала скрывать, что детские вокальные конкурсы становятся своего рода испытанием, не только для родителей, но и для самих юных дарований.

«Большой вопрос: Нужны ли они в жизни ребенка? Так как все дети, которые побеждали и на «Евровидении» детском, и в детском «Голосе», куда-то странным образом пропадают и так и не становятся большими звездами в будущем», — заметила возлюбленная спортсмена.

Напомним, что шестилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша увлечен фигурным катанием. Также мальчик участвует в различных модных показах и фотосессиях мировых брендов.