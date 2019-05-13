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Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

Музыкальный продюсер оценила бушевавший на вокальном проекте накал страстей.

Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
Яна Рудковская с семьей (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

В Instagram супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 44-летняя Яна Рудковская — решила обратиться к своим верным почитателям, рассказав о тех вещах, которые удивили ее больше всего за последнее время.

По словам Яны, она практически не смотрит телевизор, как впрочем и сериалы. Однако все-таки обратила внимание на ленту Константина Богомолова «Содержанки».

«Посмотрела на одном дыхании, исправно выжидая каждую серию! Рекомендую…» — отметила Рудковская.

Кроме того, супруга Евгения Плющенко на майских праздниках пересмотрела весь шестой сезон вокального проекта «Голос. Дети».

«Все выпуски от начала до конца и поняла, что там накал страстей похлеще, чем во взрослом «Голосе»!» — резюмировала Яна.

Бизнесвумен не стала скрывать, что детские вокальные конкурсы становятся своего рода испытанием, не только для родителей, но и для самих юных дарований.

Яна Рудковская
Яна Рудковская (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

«Большой вопрос: Нужны ли они в жизни ребенка? Так как все дети, которые побеждали и на «Евровидении» детском, и в детском «Голосе», куда-то странным образом пропадают и так и не становятся большими звездами в будущем», — заметила возлюбленная спортсмена.

Напомним, что шестилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша увлечен фигурным катанием. Также мальчик участвует в различных модных показах и фотосессиях мировых брендов.

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Тэги:

Евгений ПлющенкоПрограмма "Голос. Дети"Яна Рудковская
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Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
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