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Навка вступила в спор с Тарасовой, которая назвала ее ученицу «полуфабрикатом»

Известная фигуристка не согласилась с оценками тренера на шоу «Ледниковый период. Дети».

Навка вступила в спор с Тарасовой, которая назвала ее ученицу «полуфабрикатом»
Татьяна Навка/globallookpress.com

Известная российская фигуристка Татьяна Навка вступила в спор с заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой на шоу «Ледниковый период. Дети». Причиной послужили оценки, которая мэтр выставила ученице супруги Дмитрия Пескова Любови Рубцовой.

Как отметила Тарасова, подопечная Навки прыгала очень робко. Она добавила, что не считает технику молодой спортсменки стоящей. Десятилетняя фигуристка за свое выступление получила скромные для данного проекта оценки – 5.7 и 5.8.

Когда Навка увидела баллы своей подопечной, то не выдержала. Она сказала, что впервые в жизни готова вступить в спор с Татьяной Тарасовой. «Люба прыгнула тройной лутц, тройной тулуп, тройной флип. До этого никто из девочек не делал такой набор прыжков сегодня. Я не согласна с 5.7. Ну как можно сравнивать тройной флип и тройной сальхов?!» – возмутилась она.

Татьяна Тарасова, однако, осталась непреклонна. Она откровенно заявила, что подопечная Навки еще «полуфабрикат» и больших баллов просто недостойна. На этом спор не закончился. Навка крикнула, что с оценками не согласна и они крайне несправедливы. В итоге подопечная фигуристки заняла всего лишь четвертое место.

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Татьяна НавкаТатьяна ТарасоваШоу "Ледниковый период. Дети"
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Навка вступила в спор с Тарасовой, которая назвала ее ученицу «полуфабрикатом»
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