Татьяна Навка рассказала об успехах 4-летней дочери в фигурном катании

У девочки уже масса увлечений, среди которых и балет, и китайский язык, но фигурное катание остается в приоритете.

Известная пара: пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка —много внимания уделяют развитию 4-летней дочери Надежды. У девочки в ее годы масса увлечений, но главное – это фигурное катание.

Она уже успела освоить не только коньки, но и лыжи, сноуборд, увлекается плаванием, балетом и китайским языком. Об успехах дочери в фигурном катании с гордостью рассказала ее мама Татьяна Навка в выпуске проекта «Ледниковый период. Дети», где знаменитая спортсменка выступает наставницей.

«У нас, кстати, недавно были первые соревнования. Удивительно, что платье нам дала Лиза Берестовская, которая выиграла в прошлом году. Мой ребенок занимается фигурным катанием, ну а как судьба распределит и кем она будет, мы, конечно, не можем сказать сегодня», — цитирует фигуристку издание «СтарХит».

Первый раз 4-летняя Надя встала на коньки два года назад, спустя год вышла на лед уже с подготовленным номером. Причем девочка выбрала для выступления мамин образ Кармен. Именно он подарил российской фигуристке золотую медаль на Олимпийских играх.

Добавим, что Татьяна Навка сейчас тренирует детей. Так, в программе «Ледниковый период. Дети» спортсменка уже собрала сильную команду юных фигуристов. По словам спортсменки, семья помогает ей работать над шоу. Например, вместе с Навкой выбирает музыку для номеров.