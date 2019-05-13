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Естественная красота: 40-летняя Джанабаева показала фото без макияжа

Утро понедельника певица начала с раннего подъема и тренировки.

Естественная красота: 40-летняя Джанабаева показала фото без макияжа
Альбина Джанабаева / Global Look Press

Альбина Джанабаева не только успешная и востребованная певица, но и счастливая жена и мать. Кроме того, артистка прекрасно выглядит — ее внешности и фигуре могут позавидовать многие молодые девушки.

Впрочем, стройность и подтянутость не даются просто так: утро понедельника 40-летняя Джанабаева начала с раннего подъема и спорта.

«Физкульт-привет!!!» — подписала снимок в Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра», на котором она предстала в спортивной одежде и без косметики на лице.

Большинство поклонников оценили естественную красоту любимой певицы, а также ее стремление к здоровому образу жизни. Без комплиментов этим утром Альбина не осталась.

«Альбина, какая же вы красивая женщина! Даже без косметики! Поделитесь, как вы за собой следите? Спорт — это понятно», «Красавица», «Доброе утро и вам!!! Хорошей трудовой недели и тренировки!!», «Как всегда красивая и счастливая», «Ну такая вы солнечная и жизнерадостная, Альбинушка», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что майские каникулы Альбина Джанабаева провела в Европе в компании своего мужа — Валерия Меладзе. На личной странице в Instagram она даже поделилась снимком с любимым супругом, чем дала подписчикам очередной повод для обсуждений.

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Естественная красота: 40-летняя Джанабаева показала фото без макияжа
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