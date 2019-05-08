Обычные туристы: Альбина Джанабаева поделилась отпускным фото с Меладзе

В комментариях подписчики, как обычно, начали активно обсуждать личную жизнь пары.

Альбина Джанабаева не только успешная и востребованная певица, но также счастливая жена и мать двоих сыновей. При этом артистка практически не делится семейными фотографиями на странице в Instagram, считая, что счастье любит тишину.

Однако в этот раз 40-летняя певица сделала исключение и опубликовала совместное фото с любимым супругом Валерием Меладзе. Пара проводит майские праздники в Милане.

На снимке Джанабаева предстала в повседневной одежде, кепке и без макияжа. В комментариях многие поклонники отметили, что певица прекрасно выглядит без косметики.

«Вы без макияжа очень красивая, настоящая!», «Как девочка шестнадцати лет», — написали фанаты.

Однако не обошлось и без горячих дискуссий на тему того, что Альбина увела Меладзе из семьи. Одни подписчики начали критиковать певицу, а другие, наоборот, встали на ее защиту.

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В конце февраля Джанабаева наконец ответила на выпады в свой адрес. По ее словам, людям всегда нужно найти виноватого. Напомним, у пары двое сыновей.