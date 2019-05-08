НОВОСТИ

Обычные туристы: Альбина Джанабаева поделилась отпускным фото с Меладзе

В комментариях подписчики, как обычно, начали активно обсуждать личную жизнь пары.

Обычные туристы: Альбина Джанабаева поделилась отпускным фото с Меладзе
Меладзе и Джанабаева / Global Look Press

Альбина Джанабаева не только успешная и востребованная певица, но также счастливая жена и мать двоих сыновей. При этом артистка практически не делится семейными фотографиями на странице в Instagram, считая, что счастье любит тишину.

Однако в этот раз 40-летняя певица сделала исключение и опубликовала совместное фото с любимым супругом Валерием Меладзе. Пара проводит майские праздники в Милане.

На снимке Джанабаева предстала в повседневной одежде, кепке и без макияжа. В комментариях многие поклонники отметили, что певица прекрасно выглядит без косметики.

«Вы без макияжа очень красивая, настоящая!», «Как девочка шестнадцати лет», — написали фанаты.

Однако не обошлось и без горячих дискуссий на тему того, что Альбина увела Меладзе из семьи. Одни подписчики начали критиковать певицу, а другие, наоборот, встали на ее защиту.

В конце февраля Джанабаева наконец ответила на выпады в свой адрес. По ее словам, людям всегда нужно найти виноватого. Напомним, у пары двое сыновей.

Вам может быть интересно:

"Ревность всем нам присуща": Альбина Джанабаева поделилась секретом, как сохранить семью Смелая фотосессия Джанабаевой покорила Дениса Клявера На фестивале «Жара» Альбина Джанабаева покорила красную дорожку сияющим платьем

Тэги:

Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева и Валерий Меладзесовместный снимок
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Обычные туристы: Альбина Джанабаева поделилась отпускным фото с Меладзе
Интересно?
Поделись с друзьями: