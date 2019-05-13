Сын Подольской и Преснякова обрадовал родителей в отпуске

Наталья Подольская вместе с семьей майские праздники провела на Маврикии, откуда певица с удовольствием делилась живописными фотографиями на странице в Instagram.

Артистка призналась: отдых получился по-настоящему насыщенным, певица порекомендовала подписчикам приезжать на Маврикий в мае.

Также Подольская решила похвастаться успехами своего трехлетнего сына Темы. По ее словам, мальчик наконец-то научился выговаривать букву «Р». Об этом певица написала на личной странице в Instagram.

«Мой сын научился говорить букву Р! Зарэкал в один момент и с каждым днём все чётче. Все дело в мотивации. Папа пообещал за это костюм Бамблби», – подписала Наталья снимок, на котором она позирует вместе с сыночком.

Напомним, ранее Подольской пришлось отвечать на критику недоброжелателей, которые написали, что ее фигура — на любителя. 36-летняя певица отметила, что очень счастлива, что такой любитель все-таки нашелся. Также артистка ответила тем, кто считает ее ребенка чрезмерно худым. Она с иронией написала, что теперь начнет откармливать сына.