«Очень на любителя»: Наталья Подольская ответила на критику фигуры новым снимком

В последнее время Наталья Подольская заметно похудела. Этот факт обеспокоил поклонников, некоторым из которых показалось, что певице не помешает набрать несколько «нелишних» килограммов.
Критические комментарии обрушились на Подольскую в Instagram, где она опубликовала несколько фото в купальнике, сделанных на острове Маврикий. Отметили пользователи соцсети и то, что сын певицы и Владимира Преснякова, трехлетний Артемий, также отличается худобой. Пользователи тут же поспешили давать советы певице и маме.
36-летняя артистка решила не вступать в дискуссию. Под своим новым пляжным снимком она сообщила, что не считает себя идеальной и добавила, что фигура в жизни – не главное. Важно, чтобы у человека было доброе сердце.
«Ну что же… Судя по комментариям, фигура у меня очень на любителя. Хорошо, что любитель нашелся! Я вам больше скажу, он большой профессионал», – заявила жена Преснякова.
Подольская пошутила, что теперь уж непременно начнет «откармливать» сына в угоду недоброжелателям.
Многие поклонники поддержали Наталью. «Вы прекрасны. И не обращайте внимания на завистников с попой до пола», «Крутая и стройная мамуля», «Наталья, у Вас прекрасная фигура! Главное вы любимы и любите!», «Не надо откармливать Тему. Хороший мальчик», «Не знаю, как другим, но мне нравится Ваша фигура», – рассуждают фанаты.