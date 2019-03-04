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Заподозрив махинации с билетами, организаторы «Евровидения» приостановили их продажу

Возобновится реализация билетов только после специального расследования.

Заподозрив махинации с билетами, организаторы «Евровидения» приостановили их продажу
ФОТО: EUROVISION.TV

В этом году популярный музыкальный конкурс «Евровидение» не перестают сотрясать самые разные скандальные истории. Сначала много шума в СМИ наделали коллизии с украинским национальным отбором участника, который должен был представить страну в Тель-Авиве. Теперь же в самом Израиле разгорается скандал с продажей билетов на музыкальное шоу.

Организаторы конкурса заподозрили махинации с распределением самых лучших мест в зале, где состоится концерт. И из опасений, что наиболее выгодные места могут достаться высокопоставленным чиновникам, а не обычным зрителям, приостановили реализацию билетов.

Возобновится их продажа только после того, как пройдет специальное расследование. Кстати, цена билетов на «Евровидение» начитается от 300 шекелей, а это примерно пять с половиной тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, букмекеры в этом году предрекают победу исполнителю из России, которым уже во второй раз стал Сергей Лазарев.

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"Евровидение-2019"конкурсмахинациипродажа билетовскандал

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Заподозрив махинации с билетами, организаторы «Евровидения» приостановили их продажу
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