Вот это гены: в Сети обсуждают внешность моложавой мамы Виктории Лопыревой

Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой. 35-летняя модель родила сына Марка-Лео в одной из клиник США. Пока она наслаждается декретом и не намерена возвращаться в Россию до наступления лета. Девушка то и дело публикует фото со своим наследником. Она кормит его грудью, так как считает, что это не только хорошо сказывается на здоровье ребенка, но и укрепляет ее связь с сыном.

К слову, за время беременности Виктория поправилась. На снимках у девушки даже видны были бока и следы целлюлита. Однако она начала ходить в спортзал со своим возлюбленным Игорем Булатовым, чтобы привести себя в форму. На днях модель похвасталась практически идеальным подтянутым телом в золотистом купальнике. Поклонники были поражены тому, что всего за три месяца Лопырева смогла сбросить лишний вес.

Но похоже, что девушке во много помогли хорошие гены. 12 мая — в День Матери — она опубликовала новое фото, на котором запечатлена с родительницей Ириной и подросшим сыном Марком-Лео, облаченным в футболку с именем футболиста Лионеля Месси.

«Я благодарна Тебе за все то, что ты вложила в меня и продолжаешь вкладывать. И да, теперь я понимаю слова, которые так часто слышала от Тебя: „поймёшь, когда сама станешь мамой…“. Ты всегда была во всем примером и я счастлива быть твоей дочерью», — написала Виктория.

Фото в считанные часы набрало более 20 тысяч лайков. Многие поклонники сначала не поверили, что стройная брюнетка в алом платье это не подружка и не сестра, а мама модели. «Мама-бомба! Я подумала что это подружка!», «Какие гены, мама божественна», «Бабушка вообще не бабушка. Очень красивые девушки», «Она выглядит молодо и шикарно. Как будто ваша подруга», — прокомментировали пост подписчики. Даже Лера Кудрявцева не удержалась и оставила комплимент: «Какие же вы красивые».