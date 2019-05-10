«Единение мамы и малыша»: Виктория Лопырева рассказала об отношении к грудному вскармливанию

Виктория Лопырева часто публикует в соцсетях свои фотографии и общается с подписчиками в комментариях. В феврале 35-летняя телеведущая впервые стала мамой – модель родила сына, которого назвала Марк Лионель, от российского бизнесмена Игоря Булатова. Знаменитость пока не показывает лицо малыша публике, поэтому пока поклонники только гадают, на кого же похож ребенок.

Виктория Лопырева призналась, что кормит 3-х месячного сына грудью и пока не думает переходить на смеси. По ее словам, в этом процессе и заключается таинство материнства. Модель рассказала, что чувствует особую связь со своим малышом.

«Кормить грудью малыша или нет – такой вопрос даже не стоял, – разоткровенничалась Виктория. – Я знала, что если будет молоко, точно буду кормить сама, хотя смеси сейчас, как говорят, содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Почему-то мне кажется, что в этом есть какое-то единение мамы и малыша, какая-то особая связь. Не говоря уже о том, что молоко на первых месяцах укрепляет иммунитет малыша. Вопрос вот в чем: как долго кормить? Меня мама кормила до года, моя подруга делала это, пока ребёнку не исполнилось два года, врачи в Америке говорят, что 3 месяцев вполне достаточно. Так сколько и почему?», – поинтересовалась модель у подписчиков.

«Кормить однозначно, дети спокойнее, связь с мамой крепче и это намного удобнее , чем с бутылками возиться»; «3 месяца – вообще не о чем. Полтора года – норм. Отлучать рекомендуется весной или осенью. Учтите и этот факт»; «Кормите столько, сколько вам и малышу будет комфортно. Природа подскажет, а вы поймете, когда придет время прекратить. До года оптимально. И ни с кем не сравнивайте», – порекомендовали фолловеры.

Напомним, Виктория Лопырева на протяжении долгого времени скрывала беременность и рассекретила свое интересное положение лишь в декабре 2018 года. После родов модель быстро пришла в форму и вернулась к работе.