Семья Алсу не требует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети»

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев заявил, что семья Абрамовых не собирается засекречивать итоги проверки шоу «Голос. Дети», где победу одержала 11-летняя Микелла. Фадеев подчеркнул, что никто из членов семьи не обращался к голландской компании Talpa, которая имеет прямое отношение к организации шоу. Отметим, что именно эта компания обладает франшизой данного телевизионного конкурса. Ранее прошли слухи, что семья Алсу якобы потребует засекретить итоги проверки шоу «Голос. Дети».

Фадеев считает, что данную «утку» запустили специально, чтобы вывести из равновесия Микеллу Абрамову и ее семью. Кроме того, здесь думают, что таким образом оказана попытка манипуляции общественным мнением, сообщает портал РБК.

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Микелла Абрамова несколько недель назад одержала победу на шоу «Голос. Дети». В обществе поднялась волна негодования. Многие посчитали, что девочка не заслуживала первого места по итогам зрительского голосования. Даже звезды шоу-бизнеса встали на сторону занявшего второе место Ержана Максима. Многие считают, что он должен был занимать первое место.

Сейчас Первый канал проводит собственное расследование. Результаты будут обнародованы позже.