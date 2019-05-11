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Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским

София, судя по всему, до сих пор не может смириться с победой на шоу «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой.

Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
София Меладзе/instagram.com/sofikomeladze/

Средняя дочь певца и композитора Валерия Меладзе от первого брака София в сторис Instagram посмеялась над певицей Алсу и президентом Украины Владимиром Зеленским. Она разместила следующую фразу: «По секрету рассказали, что Зеленский – сын Алсу. Теперь все встало на свои места».

Судя по всему, этим высказыванием София пошутила, что и в выборах президента Украины не обошлось без российской певицы, дочь которой Микелла Абрамова одержала неожиданную победу на шоу «Голос. Дети».

Отметим, что за Микеллу Абрамову отдали свои голоса больше половины всех, кто участвовал в голосовании. После шоу Первый канал решил провести расследование. Руководители признали, что за девочку было аномально много проголосовавших. Об итогах расследования станет известно позже.

Отметим, что отец Софии Меладзе Валерий также ранее говорил, что результаты проекта необходимо пересмотреть. Он заметил, что победы заслуживали совсем другие люди, а не Микелла Абрамова. Сама Алсу уже на протяжении двух недель не дает никаких комментариев. Она заняла выжидательную позицию. Исполнительница, судя по всему, ждет, когда страсти поулягутся.

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Тэги:

АлсуВалерий МеладзеВладимир ЗеленскийМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"София Меладзе
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Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
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