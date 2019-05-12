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Семья Джигана в очередной раз не смогла найти в океане китов

Во время каждого отпуска они пытаются встретиться с этими животными, но те на «свидание» не приплывают.

Семья Джигана в очередной раз не смогла найти в океане китов
Семья Джигана не смогла найти в океане китов Фото:GLOBALLOOKPRESS

Рэпер Джиган вместе со своей супругой Оксаной Самойловой и тремя дочками отдыхают в далекой Африке, на Маврикии. В своем блоге многодетная мама как-то поделилась семейной мечтой. По словам Самойловой, они успели побывать во многих странах, но ни разу им не удавалось увидеть китов.

В очередной раз на «свидание» вся семья отправилась сегодня. Они серьезно подготовились – нашли команду профессионалов, взяли несколько лодок и массу снаряжения. Однако киты снова не пришли.

«Две поисковые лодки, лучшая команда, ребята путешествуют по всему миру и везде находят китов, куча оборудования. Мы были такими веселыми и воодушевленными, были уверены, что на этот раз всё сложится, командный дух на высоте и даже шапочки team trip …и что вы думаете, почти 4 часа поисков и дуля, никаких китов, даже хвостика, как такое возможно?» — рассказывает о семейном путешествии Оксана Самойлова.

Конечно, увидеть неуловимых китов семье не удалось, зато во время отпуска они встретились с дикими дельфинами, которых также давно хотели увидеть.

Напомним, во время поездки Оксана Самойлова успевает говорить не только о путешествии, но и о воспитании девочек. Недавно она рассказала, как наказывает детей за плохое поведение.

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Семья Джигана в очередной раз не смогла найти в океане китов
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