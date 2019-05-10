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Уроки воспитания: жена Джигана рассказала, как наказывает детей

У пары три дочери, и к каждой нужен свой особый подход.

Уроки воспитания: жена Джигана рассказала, как наказывает детей
Жена Джигана рассказала, как наказывает детей Фото: East News

Рэпер Джиган, его супруга Оксана Самойлова и три их дочери сейчас наслаждаются солнцем на Маврикии. Многодетная мама часто пишет в блоге о воспитании детей. И даже во время отдыха она не забывает делиться своим опытом с подписчиками.

Буквально несколько минут назад Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram большой пост о том, как она наказывает детей. У нее об этом спрашивали поклонники, и она решила подробно ответить.

«Как мама троих абсолютно разных детей, могу сказать только одно, если ваш ребёнок послушная лапочка, в этом не больше 50% ваших заслуг», — считает Оксана Самойлова.

У пары три дочери, и к каждой нужен свой особый подход. К примеру, старшая Ариела не отличается бурным нравом. По словам Оксаны Самойловой, строгого взгляда и разъяснительных бесед вполне достаточно. Младшая дочь звездной пары, Майя, как пишет многодетная мама, — настоящий божий одуванчик.

«Даже смотреть строго нельзя, у них слишком тонкая душевная организация. Им достаточно ласково сказать, что можно, а что нет», — уверена Оксана Самойлова.

Что касается средней дочери пары Леи, то она – настоящий непоседа.

«Это не ребёнок — это непобедимый барсук медоед… Он всегда добивается своих целей и не замечает ничего на своём пути. Если таких медоедов не наказывать, вам конец, вогнать в рамки разумного их можно только авторитетом и силой… последовательно, раз за разом повторяя набор определенных действий: преступление – наказание. Они добрые, ласковые, умные, но такие безбашенные бандиты, что единственная мысль, с которой ты засыпаешь каждый день лет до пяти, видимо, это: «Слава богу, сегодня всё обошлось! Не покалечилась и не убилась», — полагает многодетная мама.

Напомним, на днях Оксана Самойлова написала еще один полезный пост в своем блоге. Она рассказала, что обязательно нужно положить в аптечку перед поездкой в отпуск. Набор лекарств Самойлова формировала долго – по советам врачам и собственному опыту. И теперь в ее аптечке есть средства на все случаи жизни.

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Уроки воспитания: жена Джигана рассказала, как наказывает детей
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