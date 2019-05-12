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«На столе запрещенная колбаса»: Малышева провела экскурсию по закулисью программы «Жить здорово»

После майских праздников телеведущая вернулась к работе.

«На столе запрещенная колбаса»: Малышева провела экскурсию по закулисью программы «Жить здорово»
Елена Малышева. Фото: globallookpress.com

Елена Малышева приступила к съемкам передачи «Жить здорово». Телеведущая сняла небольшой ролик, рассказав о том, что остается за кадром популярного шоу.

«В Останкино просто так не пройдешь», – начала свой видео-рассказ Елена Малышева, показав коробки, загородившие ей дорогу. Съемки начались ранним утром, поэтому звезда сняла на видео закрытое кафе.

«В студии пока тишина, только наш шеф-редактор Женя ходит», – отметила телеведущая. Далее Елена Малышева показала съемочную группу, которая готовилась к эфиру. Попали в ролик и соведущие Малышевой – Герман Гандельман и Дмитрий Шубин.

«А это известные вам люди – доктор Гандельман и непереодетый доктор Шубин. А на столе у них запрещенная колбаса с сыром», – рассказала Малышева.

«Запалили Шубина с колбаской!»; «Какое интересное закулисье…»; «Доктора текст повторяют»; «О! Мы едим вредную колбаску», – прокомментировали пост подписчики телеведущей.

Ранее Елена Малышева заявила, что умеет ставить диагнозы по текстам песен. В одном из выпусков ведущая предложила экспертам вместе с залом прослушать известные песни и узнать, на что же жаловались исполнители.

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«На столе запрещенная колбаса»: Малышева провела экскурсию по закулисью программы «Жить здорово»
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